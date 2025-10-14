Підприємства Кременчуччини шукають працівників, а на обліку в центрі зайнятості перебуває понад тисяча безробітних: які причини

У Кременчуцькій філії Полтавського ОЦЗ розповіли, які можливості для професійного навчання, перекваліфікації та відкриття власного бізнесу мають громадяни, що перебувають у них на обліку
Станом на 13 жовтня у Кременчуцькій філії Полтавського обласного центра зайнятості (ОЦЗ) на обліку, як безробітні, перебувало 1276 осіб. З них лише 697 отримували допомогу по безробіттю. Це пояснюється тим, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до його досягнення) — 360 днів. Тож виходить, що майже половина безробітних перебуває на обліку у центрі зайнятості більше трьох місяців.
Водночас багатьом підприємств Кременчуцького району не вистачає працівників і вони не можуть їх знайти. Як могла скластися така ситуація «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор Кременчуцької філії Полтавського ОЦЗ Віктор Калашник.
За його словами, наразі на ринку праці Кременчуцького району спостерігається певний дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів. Підприємства найчастіше шукають слюсарів, токарів, електромонтерів, водіїв, швачок, бухгалтерів, вантажників, кухарів та продавців.
Він відповів на наше питання: «У чому причина, що є попит на працівників, а багато безробітних не може знайти роботу та перебуває на обліку у центрі зайнятості?»
Він зазначив, що протягом цього року вдалося працевлаштували 1253 особи, що перебували на обліку у Кременчуцькій філії обласного центру зайнятості.
У 2025 році до центру зайнятості для працевлаштування звернулось 138 осіб з числа ветеранів війни. З них вдалося працевлаштувати 35.
На питання, який максимальний розмір допомоги по безробіттю для ветеранів війни та скільки місяців вони можуть її отримувати, нам пояснили, що згідно чинного законодавства не встановлено окремого максимального (мінімального) розміру допомоги по безробіттю для ветеранів війни. Він такий самий, як і для всіх інших громадян.
У 2025 році максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 8 000 грн на місяць, а мінімальний — 3600 грн для застрахованих осіб та 1500 грн для тих, хто був звільнений за порушення трудового законодавства.
Чимало ветеранів щороку користуються можливістю пройти безоплатне професійне навчання, перекваліфікацію та отримати гранти для відкриття власного бізнесу.
У центрі пояснили, що згідно постанови Кабміну від 24 березня 2023 р. № 264 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних», професійне навчання безробітних, у тому числі ветеранів війни, організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості чи провадження підприємницької діяльності. При цьому враховується забезпечення поточної та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань та професійних потреб безробітних.
Професійне навчання безробітних здійснюється шляхом професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, як за освітніми програмами, так і шляхом стажування у роботодавця.
Протягом 2024-2025 років в Кременчуцькій філії Полтавського ОЦЗ, пройшли професійне навчання 9 ветеранів війни. З них 8 осіб підвищили кваліфікацію за різними освітніми програмами в Полтавському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ, а один ветеран війни пройшов стажування у роботодавця на робочому місці за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Крім того, 27 ветеранів війни там же підвищили кваліфікацію за різними освітніми програмами згідно Експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Протягом 2024-2025 років 7 ветеранів війни отримали ваучери на навчання. З них троє обрали професію «водій автотранспортних засобів», а четверо навчалися за спеціальностями: «Психологія», «Фізична культура і спорт», «Геодезія та землеустрій» та «Соціальна робота».
У центрі пояснили, що сертифікат на навчання — це документ, який дає безробітному право на безоплатне професійне навчання у закладах освіти, що надають відповідні освітні послуги, або пройти індивідуальне навчання на робочому місці (на виробництві) чи стажування у роботодавця. Центр зайнятості може видавати сертифікат безробітному, у тому числі ветерану війни, на навчання за визначеною ним професією або освітньою програмою.
У Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ розроблені освітні програми для зареєстрованих безробітних. Зокрема для ветеранів це такі програми:
Освітній процес відбувається за дистанційною формою навчання, після чого особа отримує посвідчення про проходження навчання.
У Кременчуцькій філії Полтавського ОЦЗ нам розповіли, що державна програма «єРобота» надає громадянам можливість отримати безповоротні мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу та назвали суми, які можна отримати. При цьому для ветеранів війни ці суми суттєво більші.
Розмір гранту визначається за запитом заявника, але не менше 50 000 грн і не більше:
Для молоді віком 18–25 років максимальний розмір гранту становить 150 000 грн.
Подати заявку на грант понад 500 тис. грн можна через 12 місяців після державної реєстрації ФОП).
Гранти до 500 тис. грн фінансуються повністю державою, а для сум понад 500 тис. грн діє співфінансування — до 70% коштів надає держава, не менше 30% — підприємець. Заявку на грант понад 500 тис. грн також можна подати лише через 12 місяців після реєстрації ФОП.
Для отримання грантів понад 500 тис. грн також діє співфінансування — до 70% коштів надає держава, не менше 30% — підприємець, і потрібно щонайменше 12 місяців підприємницької діяльності.
Усі заявки подаються через портал «Дія».
На базі Кременчуцької філії Полтавського ОЦЗ працює регіональний офіс «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу.
Звернувшись до офісу підприємці отримують інформацію про урядові програми підтримки українського виробника та умови участі в них.
Фахівці офісу надають кваліфіковані консультації та практичну допомогу з написання бізнес-планів, оформлення та подачі документів на гранти та інші державні програми підтримки бізнесу у межах політики «Зроблено в Україні».
В офісі також можна дізнатись про послуги служби зайнятості для малого та мікробізнесу, включаючи надання ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, ВПО, учасників бойових дій та облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю.
Кременчуцька філія Полтавського ОЦЗ працює за адресою: м. Кременчук, проїзд Арсенальний, 1. Контактний телефон: 097 201 8589
Більше про вакансії Служби зайнятості можна дізнатися за посиланням.
