Підприємства Кременчуччини шукають працівників, а на обліку в центрі зайнятості перебуває понад тисяча безробітних: які причини

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 621

У Кременчуцькій філії Полтавського ОЦЗ розповіли, які можливості для професійного навчання, перекваліфікації та відкриття власного бізнесу мають громадяни, що перебувають у них на обліку

Станом на 13 жовтня у Кременчуцькій філії Полтавського обласного центра зайнятості (ОЦЗ) на обліку, як безробітні, перебувало 1276 осіб. З них лише 697 отримували допомогу по безробіттю. Це пояснюється тим, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до його досягнення) — 360 днів. Тож виходить, що майже половина безробітних перебуває на обліку у центрі зайнятості більше трьох місяців.

Водночас багатьом підприємств Кременчуцького району не вистачає працівників і вони не можуть їх знайти. Як могла скластися така ситуація «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор Кременчуцької філії Полтавського ОЦЗ Віктор Калашник.

Які професії шукають українці різного віку: потреби роботодавців не відповідають ринку праці

За його словами, наразі на ринку праці Кременчуцького району спостерігається певний дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів. Підприємства найчастіше шукають слюсарів, токарів, електромонтерів, водіїв, швачок, бухгалтерів, вантажників, кухарів та продавців.

Він відповів на наше питання: «У чому причина, що є попит на працівників, а багато безробітних не може знайти роботу та перебуває на обліку у центрі зайнятості?»

— Основна причина дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці — невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи потребам роботодавців. Часто безробітні мають спеціальності, які зараз менш затребувані, або не мають необхідного досвіду. Також впливають різниця у рівні заробітних плат, умови праці та територіальна віддаленість місця роботи. Служба зайнятості допомагає подолати ці бар’єри через професійне навчання, перекваліфікацію та грантові програми для започаткування власної справи, — пояснив Віктор Калашник.

Він зазначив, що протягом цього року вдалося працевлаштували 1253 особи, що перебували на обліку у Кременчуцькій філії обласного центру зайнятості.

— Рік тому у нас пройшла остання реорганізація і зараз у Кременчуці працює філія Полтавського обласного центру зайнятості. Нам підпорядковані відділи і управління у Глобиному, Семенівці, Козельщині та Горішніх Плавнях. В структурі нашої філії є чотири відділи: працевлаштування, професійного навчання, рекрутингу та по роботі з роботодавцями, — додав Віктор Калашник.

Ветеранам війни — особлива увага

У 2025 році до центру зайнятості для працевлаштування звернулось 138 осіб з числа ветеранів війни. З них вдалося працевлаштувати 35.

На питання, який максимальний розмір допомоги по безробіттю для ветеранів війни та скільки місяців вони можуть її отримувати, нам пояснили, що згідно чинного законодавства не встановлено окремого максимального (мінімального) розміру допомоги по безробіттю для ветеранів війни. Він такий самий, як і для всіх інших громадян.

У 2025 році максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 8 000 грн на місяць, а мінімальний — 3600 грн для застрахованих осіб та 1500 грн для тих, хто був звільнений за порушення трудового законодавства.

Чимало ветеранів щороку користуються можливістю пройти безоплатне професійне навчання, перекваліфікацію та отримати гранти для відкриття власного бізнесу.

Кабмін визначив єдиний порядок облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

У центрі пояснили, що згідно постанови Кабміну від 24 березня 2023 р. № 264 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних», професійне навчання безробітних, у тому числі ветеранів війни, організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості чи провадження підприємницької діяльності. При цьому враховується забезпечення поточної та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань та професійних потреб безробітних.

Професійне навчання безробітних здійснюється шляхом професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, як за освітніми програмами, так і шляхом стажування у роботодавця.

На платформі «Кар’єра ветерана» розміщено понад 13 800 вакансій, з них 6 — у Кременчуці

Протягом 2024-2025 років в Кременчуцькій філії Полтавського ОЦЗ, пройшли професійне навчання 9 ветеранів війни. З них 8 осіб підвищили кваліфікацію за різними освітніми програмами в Полтавському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ, а один ветеран війни пройшов стажування у роботодавця на робочому місці за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Крім того, 27 ветеранів війни там же підвищили кваліфікацію за різними освітніми програмами згідно Експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Ваучери та сертифікати на навчання

Протягом 2024-2025 років 7 ветеранів війни отримали ваучери на навчання. З них троє обрали професію «водій автотранспортних засобів», а четверо навчалися за спеціальностями: «Психологія», «Фізична культура і спорт», «Геодезія та землеустрій» та «Соціальна робота».

У центрі пояснили, що сертифікат на навчання — це документ, який дає безробітному право на безоплатне професійне навчання у закладах освіти, що надають відповідні освітні послуги, або пройти індивідуальне навчання на робочому місці (на виробництві) чи стажування у роботодавця. Центр зайнятості може видавати сертифікат безробітному, у тому числі ветерану війни, на навчання за визначеною ним професією або освітньою програмою.

З початку року 63 кременчуківця отримали ваучери на навчання новій професії

У Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ розроблені освітні програми для зареєстрованих безробітних. Зокрема для ветеранів це такі програми:

»Соціально-психологічна підтримка ветеранів та їх сімей»;

»Підготовка бізнес-плану для залучення мікрогранту за державною програмою «Грант для ветеранів та членів їх сімей»;

»Ветеранський старт: побудова кар’єри»;

»Основи психологічної стабілізації для осіб з бойовим досвідом»;

»Практичний курс психологічної допомоги, адаптація учасників бойових дій у цивільному житті» та інші.

Безробітні кременчужани можуть самостійно обирати заклад для профнавчання, але отримали нові зобов’язання

Освітній процес відбувається за дистанційною формою навчання, після чого особа отримує посвідчення про проходження навчання.

Які можливості для відкриття та розвитку власного бізнесу

У Кременчуцькій філії Полтавського ОЦЗ нам розповіли, що державна програма «єРобота» надає громадянам можливість отримати безповоротні мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу та назвали суми, які можна отримати. При цьому для ветеранів війни ці суми суттєво більші.

Гранти на власну справу (мікробізнес)

Розмір гранту визначається за запитом заявника, але не менше 50 000 грн і не більше:

75 000 грн — якщо особа зобов’язується зареєструватися як ФОП;

150 000 грн — якщо створює одне робоче місце;

250 000 грн — якщо створює два і більше робочих місць.

Для молоді віком 18–25 років максимальний розмір гранту становить 150 000 грн.

»Це було дуже просто», — ветеран війни отримав грант від держави та відкрив бізнес у Кременчуці

Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей

до 250 000 грн — створення одного робочого місця;

від 250 000 до 500 000 грн. — створення двох робочих місць;

від 500 000 до 1 000 000 грн — для учасників бойових дій або членів їхніх родин, створення чотирьох нових робочих місць (діє принцип співфінансування — до 70% коштів надає держава, 30% — підприємець).

Подати заявку на грант понад 500 тис. грн можна через 12 місяців після державної реєстрації ФОП).

20 млн грн на розвиток ветеранського бізнесу — серед фіналістів освітньо-грантової програми «Траєкторія 2» є кременчужани

Гранти у сфері дошкільної освіти (ясла, дитячий садок, сімейний або міні-садок, центр розвитку дитини):

до 500 000 грн — за умови створення щонайменше двох робочих місць;

до 1 000 000 грн — за умови створення чотирьох і більше робочих місць.

Гранти до 500 тис. грн фінансуються повністю державою, а для сум понад 500 тис. грн діє співфінансування — до 70% коштів надає держава, не менше 30% — підприємець. Заявку на грант понад 500 тис. грн також можна подати лише через 12 місяців після реєстрації ФОП.

Ветеранський бізнес: Володимир Різун залучив 400 тисяч грн на розвиток ФГ «Вишневе Агро»

Гранти у сфері креативних індустрій (дизайн, ІТ, виробництво контенту, мода, музика, ремесла тощо):

до 100 000 грн — за умови реєстрації як ФОП;

до 200 000 грн — за умови створення 1 робочого місця;

до 500 000 грн — за умови створення 2 робочих місць;

до 1 000 000 грн — за умови створення 4 і більше робочих місць.

Для отримання грантів понад 500 тис. грн також діє співфінансування — до 70% коштів надає держава, не менше 30% — підприємець, і потрібно щонайменше 12 місяців підприємницької діяльності.

Усі заявки подаються через портал «Дія».

»Зроблено в Україні» — підтримка малого бізнесу

На базі Кременчуцької філії Полтавського ОЦЗ працює регіональний офіс «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Звернувшись до офісу підприємці отримують інформацію про урядові програми підтримки українського виробника та умови участі в них.

Фахівці офісу надають кваліфіковані консультації та практичну допомогу з написання бізнес-планів, оформлення та подачі документів на гранти та інші державні програми підтримки бізнесу у межах політики «Зроблено в Україні».

На Полтавщині за минулий рік понад 500 людей з інвалідністю знайшли роботу — ПОВА

В офісі також можна дізнатись про послуги служби зайнятості для малого та мікробізнесу, включаючи надання ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, ВПО, учасників бойових дій та облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю.

— Тут ми роз’яснюємо деталі програми, які ініційовані в рамках програми «Зроблено в Україні»: маркування товарів, Національний кешбек, розвиток бізнесу та підприємництва. Також надається послуга з питань працевлаштування, видачі ваучерів на навчання та допомога в написанні бізнес-планів — саме практичної сторони. Людина приходить до нас, у неї є бізнес-ідея, а наші фахівці допомагають її реалізувати, - розповіла начальниця відділу рекрутингу Анна Слободянюк.

Кременчуцька філія Полтавського ОЦЗ працює за адресою: м. Кременчук, проїзд Арсенальний, 1. Контактний телефон: 097 201 8589

Більше про вакансії Служби зайнятості можна дізнатися за посиланням.

Кар’єрне консультування: де ветерани можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації

Нагадаємо, нещодавно ми писали де ветерани можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

Раніше ми писали, що на базі ВПУ № 7 у Кременчуці реалізується проєкт «Навички для інклюзивності», який створений для тих, хто завершив військову службу або має інвалідність. Це реальний шанс здобути нову професію з підтримкою спеціалістів та подальшим працевлаштуванням.