Бізнес/Робота, Україна, Світ

Які вакансії шукають українці різного віку: потреби роботодавців не відповідають ринку праці

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 279

 

Наразі в Україні кількість наймолодших шукачів роботи майже у 10 разів нижча, ніж число найстарших

У 2025 році українці різних поколінь шукають роботу у зовсім різних сферах — молодь переважно йде в торгівлю, сферу обслуговування та освіту, а старші покоління частіше обирають прості робітничі спеціальності — водіїв, охоронників, прибиральників чи операторів котелень.

Найбільший попит серед шукачів роботи спостерігається саме на вакансії у сфері торгівлі, харчування та технічного обслуговування.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості. За її даними, у 2025 році вік шукачів роботи обернено пропорційний до запиту роботодавця. Тобто, компанії прагнуть найняти молодих фахівців, тоді як більшість тих, хто активно шукає роботу, є людьми старшого віку і шукачів роботи такого віку стає все більше. 

Наразі розподіл клієнтів служби зайнятості за віком виглядає так:

15-19 років — 2,5%;

20-24 роки — 6%;

25-29 років — 6,4%;

30-34 роки — 10%;

35-39 років — 13%;

40-44 роки — 13,5%;

45-49 років — 14%;

50-54 роки — 14%;

55+ років — 20%.

Тобто, кількість наймолодших шукачів роботи майже у 10 разів нижча, ніж число найстарших. У ДСЗ пояснюють це кількома причинами.

По-перше, зараз багато компаній підбирають для себе молодих спеціалістів ще під час проходження студентами навчальної практики. Великі українські підприємства все частіше надають можливість пройти виробниче навчання з подальшим працевлаштуванням. Це компанії з різних секторів: IT, агросектор, банківська справа, телекомунікації, заводи, енергетичні підприємства та інші промислові компанії. Тому великий відсоток молодих людей взагалі не шукають роботу по завершенні своїх навчальних закладів та не звертаються до служби зайнятості, адже вже мають достойні пропозиції. 

По-друге, значна частина громадян зайнята у неформальному секторі економіки — найбільше у торгівлі, будівництві та сільському господарстві. Такі працівники часто не замислюються про потребу у сплаті податків чи трудові гарантії. І тут спрацьовує принцип, що чим далі людині до пенсії, тим менше вона про неї задумується. Тобто молоді люди часто менш зацікавлені у легальному працевлаштуванні. 

По-третє, сьогодні на офіційному ринку праці доволі мало чоловіків. До 25 років, тобто до настання призовного віку, частка чоловіків в загальній кількості шукачів роботи складає близько 40%. А від 25 до 55+ їх частка знижується до 25%. І лише для шукачів роботи старшого віку співвідношення жінок і чоловіків знов повертається до пропорції 64% до 36%. 

Які вакансії переважно шукають представники різного віку:

15-19 років: найчастіше шукають роботу для осіб без спеціальної підготовки — продавець, перукар, тракторист;

20-24 роки: шукають професії продавця, вчителя, касира, адміністратора, підсобного робітника;

25-29 років: найбільш поширені професії — кухар, касир, медсестра;

30-34 роки: з’являється все більше професіоналів і запит на спеціальності з вищою відповідальністю: бухгалтер, водій, продавець;

35-39 років: більше заявок від економістів, держслужбовців та менеджерів;

40-44 роки: серед популярних вакансій — бухгалтер, швачка, прибиральник;

45-49 років: ті ж самі запити, але додається зростання інтересу до роботи охоронника;

50-54 роки: найчастіше шукають роботу кухаря, водія, прибиральника або вчителя;

55+ років: найбільш затребувані найпростіші робітничі спеціальності, а також охоронники, сторожі, оператори котельні, машиністи.

Більше про вакансії Служби зайнятості можна дізнатися за посиланням. www.dcz.gov.ua/job  

На Полтавщині за минулий рік понад 500 людей з інвалідністю знайшли роботу — ПОВА

Нагадаємо, нещодавно ми писали де ветерани можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

Раніше ми писали, що на базі ВПУ № 7 у Кременчуці реалізується проєкт «Навички для інклюзивності», який створений для тих, хто завершив військову службу або має інвалідність. Це реальний шанс здобути нову професію з підтримкою спеціалістів та подальшим працевлаштуванням.

Автор: Віктор Крук
Теги: служба зайнятості вакансія працевлаштування
