Надзвичайні новини

На Полтавщині та в інших регіонах повідомляють про масові «замінування» установ

Сьогодні, 12:29

 Поліція та рятувальники перевіряють об’єкти, роботу частини установ призупинили

30 січня в Україні зафіксували серію повідомлень про можливі замінування різних установ. Анонімні листи з погрозами надійшли на електронні адреси закладів у різних регіонах країни.

Зокрема, повідомляють про «замінування» школи в селі Кривуші Кременчуцького району. На місці працюють поліцейські та рятувальники, будівлю перевіряють. Також перевірку проводять у школі в селі Дмитрівка.

За попередньою інформацією, сьогодні повідомлення про можливе мінування надходили до закладів по всьому району.

Крім того, на Полтавщині тимчасово не працюють окремі сервісні центри через повідомлення про «замінування». Відвідувачів та персонал евакуювали, приміщення перевіряють вибухотехніки.

Інформація про виявлення вибухонебезпечних предметів наразі не надходила. Офіційні служби закликають зберігати спокій та дочекатися результатів перевірок.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Автор: Руслана Горгола
