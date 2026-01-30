На Полтавщині патрульні зупинили водія з підробленим посвідченням

Розпочато кримінальне провадження — санкція статті ККУ за такий злочин передбачає до 2-х років обмеження волі
28 січня під час патрулювання вулиць у селищі Оржиця патрульна полція зупинила автомобіль ВАЗ, яким керував 54-річний водій, за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що пред’явлене посвідчення водія, ймовірно, має ознаки підробки. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Сектором дізнання поліції Оржиччини розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 2-х років обмеження волі.
