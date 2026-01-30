На Полтавщині патрульні зупинили водія з підробленим посвідченням

Розпочато кримінальне провадження — санкція статті ККУ за такий злочин передбачає до 2-х років обмеження волі

28 січня під час патрулювання вулиць у селищі Оржиця патрульна полція зупинила автомобіль ВАЗ, яким керував 54-річний водій, за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що пред’явлене посвідчення водія, ймовірно, має ознаки підробки. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

— Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, задокументувала факт використання, ймовірно, підробленого посвідчення водія. Документ вилучений та скерований на експертизу. Триває досудове розслідування, — повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Оржиця) Лубенського райвідділу поліції Ян Добриднік.

Сектором дізнання поліції Оржиччини розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 2-х років обмеження волі.

