Жителю Градизька повідомили про підозру за використання підробленого водійського посвідчення

Чоловік пред'явив фальшивий документ під час перевірки правоохоронцями

На Кременчуччині 56-річний житель Градизька підробив та використовував фальшиве посвідчення водія. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, чоловік самостійно виготовив підроблене посвідчення водія, використовуючи комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання. Надалі він керував легковим автомобілем і пред’явив фальшивий документ патрульним поліцейським під час перевірки.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення офіційного документа та використання завідомо підробленого документа.

Чоловікові вже повідомили про підозру. Матеріали справи поліціянти готові передати до суду.

