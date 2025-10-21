У Полтаві судили чоловіка, який підробив повістку до ТЦК

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 0

У Полтаві винесли вирок чоловікові, який підробив повістку ТЦК, аби уникнути мобілізації. Про це стало відомо із вироку Шевченківського райсуду від 14 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що на початку 2025 року чоловік домовився зі знайомим, який працював у поліграфії «Copy-Print», про створення фальшивої повістки. Той виготовив макет, підробив печатку та підпис, після чого обвинувачений заповнив бланк власними даними.

Під час слідства також стало відомо, що повістками чоловіки не встигли скористатися — вони залишилися як зразки.

Обвинувачений визнав провину, розкаявся та співпрацював зі слідством, що суд врахував як пом’якшувальні обставини.

У результаті суд призначив йому 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки. Протягом цього часу він має перебувати на обліку в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не має права виїжджати за кордон без дозволу.

Також суд зобов’язав сплатити 7131 гривню за проведення експертиз.

Нагадаємо, влітку у Полтаві взяли під варту викладача профтехучилища, який продавав фальшиві повістки.