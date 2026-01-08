Хокеїсти «Кременчука» увійшли в ТОП-3 України 2025 року

Одразу двоє представників кременчуцького хокейного клубу опинилися серед трійки найкращих хокеїстів України за підсумками 2025 року
Воротар ХК «Кременчук» Едуард Захарченко посів друге місце у щорічному рейтингу найкращих хокеїстів України, а капітан чинних чемпіонів України Віталій Лялька став третім. Обидва спортсмени представляють кременчуцький хокей і протягом року були ключовими гравцями команди.
ТОП оприлюднила на своєму сайті Федерація хокею України.
Перше місце у рейтингу здобув форвард збірної України та київського «Сокола» Віктор Захаров.
Рейтинг сформували за результатами опитування вболівальників, спортивних журналістів та хокейних експертів, яке інювала Федерація хокею України.
Нагадуємо, що ХК «Кременчук» стартував з розгромної перемоги у Зимовому кубку УАХЛ-2026.
