ХК «Кременчук» з розгромної перемоги стартував у Зимовому кубку УАХЛ-2026

Перший матч турніру відбувся на арені «Шелетт», в Києві. Кременчуцька команда зустрілась зі столичною «Крижинка Кепіталз». Команда з Кременчука домінувала протягом усієї гри, демонструючи ефективну гру в атаці та надійну оборону. Про це повідомила пресслужба хокейного клубу.
За підсумками зустрічі ХК «Кременчук» здобув упевнену перемогу над «Крижинка Кепіталз» рахунком 11:3.
Вболівальники активно підтримували команду на трибунах, а тренерський штаб відзначив високий рівень командної гри та налаштованість спортсменів на перемогу.
Нагадаємо, що в минулій грі, яка відбулась в рамках матчу лідерів регулярного чемпіонату української першості 2025-2026 ХК «Кременчук» здобув перемогу над київським ХК: кременчуцькі хокеїсти обіграли «Сокіл» з рахунком 4:1.
