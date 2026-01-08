На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпечності через туман та ожеледицю

Синоптики попереджають, що вночі та в першій половині дня 8 січня у регіоні збережеться туман, через який видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів. Через це оголошено І рівень небезпечності–жовтий. Про це повідомили в Полтавському обласному гідрометцентрі.

Синоптики також попереджають про різке похолодання та сніг у наступні дні, 9–10 січня. На дорогах місцями очікується ожеледиця, тож водіям радять бути обережними та дотримуватися безпечної швидкості.