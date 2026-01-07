Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У четвер, 8 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомили представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
З 8.00 до 17.00:
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Арсенальна, 2/6–4
вул. Арсенальна, 24/24–26/1
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д
вул. Вадима Кришталя, 32–68
вул. Василя Симоненка, 67–88
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8
вул. Гранітна, 5
вул. Європейська, 1–58/20
вул. Європейська, 2, 43А, 43Б, 75–85
вул. Європейська, 6/72–8/79
вул. Європейська, 44А–58/20
вул. Європейська, 77–85
вул. Європейська, 83/18–87
вул. Залізнична, 1–17
вул. Залізнична, 21–81
вул. Залізнична, 79–91
вул. Заміська, 3–21
вул. Заміська, 18
вул. Зарічна, 1/9–88
вул. Зарічна, 6–16
вул. Зарічна, 24
вул. Джербукова, 1–26
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Кагамлицька, 62/20
вул. Кагамлицька, 67–81
вул. Криворудна, 2–14
вул. Криворудна, 2В
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Кубанська, 1–18
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Локомотивна, 42, 44
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8
вул. Нагірна, 1/3–30
вул. Новокагамлицька, 3–26
вул. Новокагамлицька, 12
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Новомиргородська, 34–52
вул. Новомежева, 12/20–14А
вул. Новомежова, 2/1
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Партизанська
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Переяславська, 18/15, 39/2–55
вул. Переяславська, 28/10
вул. Переяславська, 37/12
вул. Переяславська, 65/31–88
вул. Переяславська, 83–120
вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 3–12/16
вул. Піщана, 13–26
вул. Подовжня, 3–17
вул. Подовжня, 14–23
вул. Приозерна, 3–7
вул. Ракетна, 27
вул. Скеляста, 14
вул. Скеляста, 34
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А
вул. Сержанта Мельничука, 20–79
вул. Сержанта Мельничука, 52–111
вул. Сержанта Мельничука, 78–139
вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7
вул. Сержанта Мельничука, 140А–195
вул. Сержанта Мельничука, 164/9–207
вул. Сержанта Мельничука, 186–217А
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
вул. Соні Делоне, 11–21/1
вул. Сумська, 66–107/14
вул. Університетська
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Хорольська, 64–117
вул. Чередницька, 22–39
вул. Чередницька, 30–103
вул. Чередницька, 116А
вул. Черниша, 2/17–16А
вул. Черниша, 17А
вул. Юрія Руфа, 17/1, 39
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
вул. Юрія Руфа, 65А–77
вул. Юрія Руфа, 74–131
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Юрія Руфа, 169
просп. Свободи, 8, 12
просп. Свободи, 43, 47
просп. Свободи, 124, 132/2
проїзд Вишневий, 3–6
проїзд Заміський, 1/5–7
проїзд Степана Васильченка, 3–16
пров. Абрикосовий, 1–21А
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Архіпа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Будівельний, 4–7
пров. Будівельний, 10
пров. Василя Стефаника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 3–40
пров. Веселий, 23–36
пров. Вишневий, 1/83–25/20
пров. Григорія Ашкаренка, 1–7/71
пров. Дмитра Барковського, 3–16
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Залізничний, 2/14–25/24
пров. Захисний, 3–15
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Кар'єрний, 1/4–23
пров. Козачий, 2/8Г
пров. Козачий, 24–34
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20
пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22
пров. Ланковий, 4–11/16
пров. Льва Євселецького, 3–19
пров. Медовий, 1А–13
пров. Медовий, 2–27/16
пров. Миргородський, 2–11
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Переяславський, 2–7
пров. Північний, 1А–26
пров. Піщаний, 4
пров. Піщаний, 5–27Б
пров. Подовжній, 1–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–20
пров. Робітничий, 25–27
пров. Сиваський, 2В
пров. Сиваський, 4–30/4
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Степана Бандери, 3–16
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Турбінний, 4–14А
пров. Токарний, 3–18
пров. Токарний, 19А–26/14
пров. Трудовий, 3–14/12
пров. Уласа Самчука, 2–17
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Уласа Самчука, 2А–41
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Фруктовий, 2
пров. Чередницький, 4
пров. Ювілейний, 3–23
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. Бажана, 18, 22
туп. Василя Каразіна, 3–8
туп. Караїмський, 1/15–12
туп. Козачий, 3–10/29
туп. Миколи Сціборського, 1–7
туп. Новокагамлицький, 2–4
туп. Петра Григоренка, 1–2
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
квт. 101, 1–3
