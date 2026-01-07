ГО "Захист держави"
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 63

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 8 січняв Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомили представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • пров. Веселий, 10
  • туп. Урожайний, 2

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Андріївська, 6А, 8/11

  • вул. Арсенальна, 2/6–4

  • вул. Арсенальна, 24/24–26/1

  • вул. Валентини Федько, 1/8–17/19

  • вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д

  • вул. Вадима Кришталя, 32–68

  • вул. Василя Симоненка, 67–88

  • вул. Героїв Маріуполя, 4

  • вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8

  • вул. Гранітна, 5

  • вул. Європейська, 1–58/20

  • вул. Європейська, 2, 43А, 43Б, 75–85

  • вул. Європейська, 6/72–8/79

  • вул. Європейська, 44А–58/20

  • вул. Європейська, 77–85

  • вул. Європейська, 83/18–87

  • вул. Залізнична, 1–17

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Залізнична, 79–91

  • вул. Заміська, 3–21

  • вул. Заміська, 18

  • вул. Зарічна, 1/9–88

  • вул. Зарічна, 6–16

  • вул. Зарічна, 24

  • вул. Джербукова, 1–26

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20

  • вул. Кагамлицька, 21/22–66

  • вул. Кагамлицька, 62/20

  • вул. Кагамлицька, 67–81

  • вул. Криворудна, 2–14

  • вул. Криворудна, 2В

  • вул. Криворудна, 16–20А

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Локомотивна, 23А–38

  • вул. Локомотивна, 42, 44

  • вул. Мане-Каца, 2/11–46

  • вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8

  • вул. Нагірна, 1/3–30

  • вул. Новокагамлицька, 3–26

  • вул. Новокагамлицька, 12

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Новомиргородська, 34–52

  • вул. Новомежева, 12/20–14А

  • вул. Новомежова, 2/1

  • вул. Новосхідна, 14/26–36

  • вул. Партизанська

  • вул. Переяславська, 2–37/10

  • вул. Переяславська, 18/15, 39/2–55

  • вул. Переяславська, 28/10

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Переяславська, 65/31–88

  • вул. Переяславська, 83–120

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45

  • вул. Підгірна, 1–38

  • вул. Піщана, 3–12/16

  • вул. Піщана, 13–26

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Подовжня, 14–23

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Ракетна, 27

  • вул. Скеляста, 14

  • вул. Скеляста, 34

  • вул. Сержанта Мельничука, 3–18А

  • вул. Сержанта Мельничука, 20–79

  • вул. Сержанта Мельничука, 52–111

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–139

  • вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7

  • вул. Сержанта Мельничука, 140А–195

  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9–207

  • вул. Сержанта Мельничука, 186–217А

  • вул. Сержанта Мельничука, 267–291

  • вул. Соні Делоне, 11–21/1

  • вул. Сумська, 66–107/14

  • вул. Університетська

  • вул. Хорольська, 30–67/18

  • вул. Хорольська, 64–117

  • вул. Чередницька, 22–39

  • вул. Чередницька, 30–103

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Черниша, 2/17–16А

  • вул. Черниша, 17А

  • вул. Юрія Руфа, 17/1, 39

  • вул. Юрія Руфа, 45–63/1

  • вул. Юрія Руфа, 65А–77

  • вул. Юрія Руфа, 74–131

  • вул. Юрія Руфа, 108–177/1

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • просп. Свободи, 8, 12

  • просп. Свободи, 43, 47

  • просп. Свободи, 124, 132/2

  • проїзд Вишневий, 3–6

  • проїзд Заміський, 1/5–7

  • проїзд Степана Васильченка, 3–16

  • пров. Абрикосовий, 1–21А

  • пров. Антіна Кущинського, 4–8

  • пров. Архіпа Тесленка, 2

  • пров. Арсенальний, 3–16

  • пров. Будівельний, 4–7

  • пров. Будівельний, 10

  • пров. Василя Стефаника, 1/3–53/289

  • пров. Веселий, 3–40

  • пров. Веселий, 23–36

  • пров. Вишневий, 1/83–25/20

  • пров. Григорія Ашкаренка, 1–7/71

  • пров. Дмитра Барковського, 3–16

  • пров. Дмитра Барковського, 13–26

  • пров. Залізничний, 2/14–25/24

  • пров. Захисний, 3–15

  • пров. Зинаїди Тулуб, 21/10

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Кар'єрний, 1/4–23

  • пров. Козачий, 2/8Г

  • пров. Козачий, 24–34

  • пров. Композитора Вербицького, 2

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22

  • пров. Ланковий, 4–11/16

  • пров. Льва Євселецького, 3–19

  • пров. Медовий, 1А–13

  • пров. Медовий, 2–27/16

  • пров. Миргородський, 2–11

  • пров. Миклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Новогеоргіївський, 4–21

  • пров. Оксани Мешко, 3–21

  • пров. Переяславський, 2–7

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Піщаний, 4

  • пров. Піщаний, 5–27Б

  • пров. Подовжній, 1–7

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Робітничий, 3–20

  • пров. Робітничий, 25–27

  • пров. Сиваський, 2В

  • пров. Сиваський, 4–30/4

  • пров. Сорочинський, 2–15

  • пров. Степана Бандери, 3–16

  • пров. Степана Бандери, 19–40/40

  • пров. Стрілецький, 9–18

  • пров. Турбінний, 4–14А

  • пров. Токарний, 3–18

  • пров. Токарний, 19А–26/14

  • пров. Трудовий, 3–14/12

  • пров. Уласа Самчука, 2–17

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Уласа Самчука, 2А–41

  • пров. Фабричний, 3–13/1

  • пров. Фруктовий, 2

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1–9

  • туп. 2-й Бібліотечний, 3–10

  • туп. Бажана, 18, 22

  • туп. Василя Каразіна, 3–8

  • туп. Караїмський, 1/15–12

  • туп. Козачий, 3–10/29

  • туп. Миколи Сціборського, 1–7

  • туп. Новокагамлицький, 2–4

  • туп. Петра Григоренка, 1–2

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • туп. Сінний, 2–30

  • квт. 101, 1–3

  • просп. Свободи, 43, 47
  • вул. Київська, 1/49, 3А, 3Б
