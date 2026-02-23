Кременчуцький спортсмен здобув «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO

Кременчуцький спортсмен здобув «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO серед ДЮСШ та спортивних клубів, який пройшов із 19 по 22 лютого у Тернополі. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмен навчається.

Учень 9 класу Денис Яковенко посів І місце у ваговій категорії до 45 кг. Він став чемпіоном у розділі К1 — одному з найжорсткіших стилів кікбоксингу.

Готував спортсмена до змагань тренер Сергій Леоненко.

