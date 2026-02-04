Кікбоксери з Кременчука стали чемпіонами Полтавщини та відібралися на чемпіонат України

У Полтавській області відбувся чемпіонат з кікбоксингу за правилами WAKO, який став відбірковим етапом до чемпіонату України. Успішно на турнірі виступили спортсмени СК «Боєць» КДЮСШ «Авангард», продемонструвавши високий рівень підготовки та командний результат. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
За підсумками змагань команда СК «Боєць» посіла перше командне місце та виборола переможний кубок чемпіонату.
У особистому заліку спортсмени здобули такі результати: два перших місця вибороли Артем Шапка, Артем Дробот і Сергій Неміч.
Чемпіонами області також стали Максим Осьмак, Тімур Абзіанідзе, Кирило Жернаков і Максим Похилий.
Перші та другі місця у своїх категоріях посіли Кирило Колісніченко, Захар Ясінський і Кирило Дивинець.
Срібними призерами змагань стали Вадим Заплітний та Дмитро Гордієнко.
За результатами чемпіонату спортсмени СК «Боєць» отримали право представляти Полтавську область на чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO.