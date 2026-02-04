Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: короп в кисло-солодкому соусі з часником
Звичайна риба з надзвичайним смаком
Складові:
1 середній короп
сіль до смаку
2 ст. л. рослинної олії
кисло-солодкий соус:
250 мл овочевого бульйону чи води
60 мл яблучного оцту (можна замінити білим винним оцтом)
4 ст. л. цукру
4 ст. л. кетчупу
60 мл рослинної олії
2 зубці часнику
2 ст. л. соєвого соусу
2 ч. л. крохмалю
30 мл води
- Духовку розігріти до 220 ᵒС. Коропа добре помити, обсушити паперовим рушником і зробити по 3 поперечних розрізи з кожного боку.
- Натерти рибу сіллю, не забуваючи про черевну порожнину, й змастити поверхню рослинною олією. Викласти у жаротривкий посуд.
- Поставити коропа до розігрітої духовки й пекти до готовності 18-20 хвилин. Риба має почати рум'янитись, а м'якоть до самих кісток має побіліти.
- Поки короп печеться, приготувати соус. Усі інгредієнти для соусу, окрім води та крохмалю, помістити в невеликий сотейник, поставити на середній вогонь і довести до кипіння.
- Крохмаль змішати з водою в невеликому посуді. Додати крохмаль до соусу, добре вимішати й повторно довести до кипіння й варити, помішуючи, до загустіння соусу.
- Дістати коропа з духовки, викласти на сервірувальний посуд і полити половиною теплого соусу.
- Подавати печеного коропа в кисло-солодкому соусі з часником одразу ж. Решту соусу подати поруч із коропом у соусниці.
