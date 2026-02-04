Микола Корецький
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: короп в кисло-солодкому соусі з часником

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 0

Звичайна риба з надзвичайним смаком

Складові:

1 середній короп

сіль до смаку

2 ст. л. рослинної олії

кисло-солодкий соус:

250 мл овочевого бульйону чи води

60 мл яблучного оцту (можна замінити білим винним оцтом)

4 ст. л. цукру

4 ст. л. кетчупу

60 мл рослинної олії

2 зубці часнику

2 ст. л. соєвого соусу

2 ч. л. крохмалю

30 мл води

  • Духовку розігріти до 220 ᵒС. Коропа добре помити, обсушити паперовим рушником і зробити по 3 поперечних розрізи з кожного боку.
  • Натерти рибу сіллю, не забуваючи про черевну порожнину, й змастити поверхню рослинною олією. Викласти у жаротривкий посуд.
  • Поставити коропа до розігрітої духовки й пекти до готовності 18-20 хвилин. Риба має почати рум'янитись, а м'якоть до самих кісток має побіліти.
  • Поки короп печеться, приготувати соус. Усі інгредієнти для соусу, окрім води та крохмалю, помістити в невеликий сотейник, поставити на середній вогонь і довести до кипіння.
  • Крохмаль змішати з водою в невеликому посуді. Додати крохмаль до соусу, добре вимішати й повторно довести до кипіння й варити, помішуючи, до загустіння соусу.
  • Дістати коропа з духовки, викласти на сервірувальний посуд і полити половиною теплого соусу.
  • Подавати печеного коропа в кисло-солодкому соусі з часником одразу ж. Решту соусу подати поруч із коропом у соусниці.
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти готуємо вдома смачні рецепти
