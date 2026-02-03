Продовження 90% відстрочок відбулося онлайн: які категорії українців їх отримали автоматично

У Міноборони повідомили, що більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично онлайн — без заяв, довідок та черг

Міністерство оборони України розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг та будь-яких додаткових дій з боку людини. Про це повідомила пресслужба міністерства.

До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через «Резерв+», так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок.

Чому це важливо

Як зазначили в Міноборони, донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ, які мають бути зосереджені на мобілізації.

Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в «Резерв+». У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю, а це:

менше бюрократії для громадян;

менше черг і паперової роботи;

більше часу в ТЦК на ключові завдання мобілізації.

Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

Як це працює

Користувачі застосунку «Резерв+», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено.

Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.

ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.

