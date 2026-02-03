Зранку в Полтаві сталась подвійна ДТП

Третього січня близько 9.00 в Полтаві на вулиці Покровській сталися одразу дві дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавської області.

Патрульні, які працювали на місці події, встановили, що водій автомобіля Renault Kangoo, не дотримавшись правил дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota Highlander. Після цього водійка Mitsubishi Pajero, також порушивши правила дорожнього руху, в'їхала в Renault Kangoo.

Унаслідок обох ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Потерпілих немає.

На водіїв Renault Kangoo та Mitsubishi Pajero патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. Надалі рішення прийматиме суд.

