У Полтаві поліція розшукує очевидців ДТП, у якій постраждав пішохід

Сьогодні, 17:49

ДТП сталась 29 січня у Полтаві на вулиці Харківське шосе

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня близько 17.00 у Полтаві на вулиці Харківське шосе, поблизу будинку № 6. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Opel Astra, яким керував 39-річний водій, здійснив наїзд на 43-річного пішохода, який переходив проїзну частину в межах пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Досудове розслідування триває.

Поліція звертається до можливих очевидців ДТП із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні всіх обставин події:

«Якщо ви стали очевидцем даної ДТП або володієте інформацією, яка може пришвидшити розслідування кримінального провадження, просимо поінформувати поліцію за телефонами: 095-099-30-00 та 095-423-07-29» — йдеться у звернені.

