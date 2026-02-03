Микола Корецький
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поліція розшукує очевидців ДТП, у якій постраждав пішохід

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 140

 ДТП сталась 29 січня у Полтаві на вулиці Харківське шосе

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня близько 17.00 у Полтаві на вулиці Харківське шосе, поблизу будинку № 6. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Opel Astra, яким керував 39-річний водій, здійснив наїзд на 43-річного пішохода, який переходив проїзну частину в межах пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Досудове розслідування триває.

Поліція звертається до можливих очевидців ДТП із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні всіх обставин події: 

«Якщо ви стали очевидцем даної ДТП або володієте інформацією, яка може пришвидшити розслідування кримінального провадження, просимо поінформувати поліцію за телефонами: 095-099-30-00 та 095-423-07-29»— йдеться у звернені.

Нагадаємо, що 3 лютого в Полтаві сталась подвійна ДТП.

Автор: Катерина Животовська
Теги: поліція Полтавщини ДТП
