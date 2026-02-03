Гімнастки з Кременчука здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях

Кременчуцькі спортсменки успішно виступили на ІХ Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Dnipro Grace», який відбувся з 30 січня по 1 лютого 2026 року у місті Дніпро. Про це повідомила пресслужба мерії.

Вихованки КМ КДЮСШ № 1 продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли низку призових місць у багатоборстві та окремих вправах. Золоті нагороди здобули Софія Чхало, Аріна Свіренко, Віра Шаповал та Васіліса Урбанік. Срібними призерками стали Олександра Гошкович, Софія Чхало, Віра Шаповал, Варвара Філько та Валерія Пінчук. Бронзову медаль у вправі з обручем виборола Валерія Пінчук.

У змаганнях взяли участь близько 900 гімнасток із різних міст України, зокрема Дніпра, Павлограда, Харкова, Лозової, Кривого Рогу, Києва, Запоріжжя та Нікополя.

Нагадаємо, що учениця 8-А класу Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного Маргарита Дорошок виборола друге місце на Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Зірковий шлях».







