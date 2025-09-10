Юна гімнастка з Кременчука здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі

Учениця 8-А класу Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного Маргарита Дорошок виборола друге місце на Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Зірковий шлях». Змагання проходили 6–7 вересня у Черкасах.
На facebook-сторінці ліцею привітали спортсменку та її тренера з досягненням, відзначивши наполегливість і гарну підготовку юної гімнастки.
Нагадаємо, на початку року у Горішніх Плавнях відбувся другий всеукраїнський турнір із художньої гімнастики, організований клубом Isadora.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.