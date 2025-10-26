В Україні спрощують порядок оформлення відстрочок: чому ТЦК цим більше не займатимуться та де їх тепер оформлювати

З 1-го листопада в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення. Про це повідомила пресслужби Міністерства оборони.
Зміни до постанови Кабміну № 560, які були ухвалені 24 жовтня, передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму оформлення в «Резерв+» як основний спосіб, а також перенесення подання паперових документів для оформлення відстрочок до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Понад 80% відстрочок здійснюватимуться онлайн, інші — через ЦНАПи, а не територіальні центри комплектування (ТЦК та СП), як це відбувається зараз.
Міноборони пояснило, що змінилось та як діяти військовозобов’язаному, який має право на відстрочку.
Серед ключових змін — автоматичне продовження відстрочки від мобілізації для 14 категорій військовозобов’язаних, про що ми сьогодні розповідали.
З 1-го листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації: кому продовжать
Також в Міноборони пояснили, що наразі для оформлення онлайн через застосунок «Резерв+» доступні 9 типів відстрочок:
У Міноборони зазначили, що перелік буде розширюватись і ще два типи відстрочок з’являться у застосунку найближчим часом. Отримати їх зможуть:
Для тих, чий тип відстрочки ще не цифровізований, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у державних реєстрах, з 1-го листопада можна подати заяву про відстрочку в будь-якому зручному ЦНАПі.
Адміністратор ЦНАПу має просканувати документи й передати їх в електронній формі до відповідного ТЦК та СП для ухвалення рішення.
З 1 листопада основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна роздрукувати паперову версію. Отримати файл для друку можна:
Отже, основним підтвердженням відстрочки рахуватиметься саме електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Жодних паперових довідок із мокрими печатками більше не потрібно.
Нагадаємо, ми писали, що у п’ятницю, 24 жовтня, уряд ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов’язаних та можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП). Зміни вступають в дію з 1-го листопада. Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії. 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», а інші — через будь-який зручний ЦНАП.
Минулого року ми писали, що Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку від призову за мобілізацією без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви.
У травні ми повідомляли про нові види відстрочки від мобілізації, які додали до застосунку «Резерв+». А нещодавно писали, що батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку в «Резерв+».
