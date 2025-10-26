В Україні спрощують порядок оформлення відстрочок: чому ТЦК цим більше не займатимуться та де їх тепер оформлювати

У Міноборони це пояснили цифровізацією, підвищенню прозорості та боротьбою з корупцією

З 1-го листопада в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення. Про це повідомила пресслужби Міністерства оборони.

Зміни до постанови Кабміну № 560, які були ухвалені 24 жовтня, передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму оформлення в «Резерв+» як основний спосіб, а також перенесення подання паперових документів для оформлення відстрочок до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

— Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах, — наголосив Міністр оборони Денис Шмигаль.

Понад 80% відстрочок здійснюватимуться онлайн, інші — через ЦНАПи, а не територіальні центри комплектування (ТЦК та СП), як це відбувається зараз.

— Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Міноборони пояснило, що змінилось та як діяти військовозобов’язаному, який має право на відстрочку.

Серед ключових змін — автоматичне продовження відстрочки від мобілізації для 14 категорій військовозобов’язаних, про що ми сьогодні розповідали.

Оформлення онлайн в «Резерв+»

Також в Міноборони пояснили, що наразі для оформлення онлайн через застосунок «Резерв+» доступні 9 типів відстрочок:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);

батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

У Міноборони зазначили, що перелік буде розширюватись і ще два типи відстрочок з’являться у застосунку найближчим часом. Отримати їх зможуть:

ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Оформлення офлайн у ЦНАП

Для тих, чий тип відстрочки ще не цифровізований, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у державних реєстрах, з 1-го листопада можна подати заяву про відстрочку в будь-якому зручному ЦНАПі.

Адміністратор ЦНАПу має просканувати документи й передати їх в електронній формі до відповідного ТЦК та СП для ухвалення рішення.

— Тобто ЦНАП є фронт-офісом приймання документів на послугу, а результат ухвалює ТЦК та СП, — йдеться в роз’ясненні Міноборони.

Осучаснення паперових довідок

З 1 листопада основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна роздрукувати паперову версію. Отримати файл для друку можна:

у застосунку «Резерв+»;

через портал «Дія»;

за потреби — звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).

- До кінця жовтня ТЦК та СП приймають заяви за старим порядком. З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна тільки через «Резерв+» або ЦНАП, — зауважили в Міноборони.

Отже, основним підтвердженням відстрочки рахуватиметься саме електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Жодних паперових довідок із мокрими печатками більше не потрібно.

