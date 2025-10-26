З 1-го листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації: кому продовжать

У п’ятницю, 24 жовтня, уряд ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов’язаних, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП). Зміни вступають в дію з 1-го листопада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її інформацією, понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії. А 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», інші — через будь-який зручний ЦНАП.
Основним підтвердженням відстрочки рахуватиметься саме електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Жодних паперових довідок із мокрими печатками більше не потрібно, наголосила Свириденко.
У Міноборони пояснили, яким категоріям військовозобов'язаних відстрочки будуть продовжені автоматично:
У Міноборони повідомили, що швидкість додавання нових видів онлайн-відстрочок залежить від темпів цифровізації реєстрів.
Нагадаємо, рік тому ми писали, що Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку від призову за мобілізацією без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви.
У травні ми повідомляли про нові види відстрочки від мобілізації, які додали до застосунку «Резерв+». А нещодавно писали, що батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку в «Резерв+».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.