З 1-го листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації: кому продовжать

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 195

Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії

У п’ятницю, 24 жовтня, уряд ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов’язаних, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП). Зміни вступають в дію з 1-го листопада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її інформацією, понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії. А 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», інші — через будь-який зручний ЦНАП.

Основним підтвердженням відстрочки рахуватиметься саме електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Жодних паперових довідок із мокрими печатками більше не потрібно, наголосила Свириденко.

— Це рішення — важлива частина створення екосистеми «е-ТЦК», мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування, — зазначила Юлія Свириденко.

У Міноборони пояснили, яким категоріям військовозобов'язаних відстрочки будуть продовжені автоматично:

особам з інвалідністю;

тимчасово непридатним до військової служби;

батькам трьох і більше дітей віком до 18 років;

батькам дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батькам повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

тим, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

тим, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

особам, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина проходять військову службу;

студентам (бакалаврат, магістратв та аспірантура) денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторантам та інтернам;

науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;

родичам Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

особам, незаконно позбавленим волі через агресію РФ;

військовослужбовцям, звільненим з полону.

У Міноборони повідомили, що швидкість додавання нових видів онлайн-відстрочок залежить від темпів цифровізації реєстрів.

Нагадаємо, рік тому ми писали, що Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку від призову за мобілізацією без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви.

У травні ми повідомляли про нові види відстрочки від мобілізації, які додали до застосунку «Резерв+». А нещодавно писали, що батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку в «Резерв+».