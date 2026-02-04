За минулу добу поліція Полтавщини розкрила 77 злочинів

Протягом минулої доби до центру управління нарядами Головного управління Нацполіції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 760 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Полтавської області.

Із загальної кількості отриманих повідомлень 171 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

10 крадіжок;

21 факт шахрайства;

1 наркозлочин та інші.

