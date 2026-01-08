Військовому з Кременчука вручили відзнаку «За вірність України»

Військовослужбовця Збройних Сил України Володимира Коноваленка відзначили нагрудним знаком «За вірність Україні». Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

Відзнаку захисникові вручили за службу, стійкість та виконання бойових завдань.

Олександр Аленін зазначив, що нагороду військовий отримав за сумлінне виконання обов’язків у зоні бойових дій, де часто вирішальною є кожна хвилина, а також за вірність військовій присязі та українській державі.