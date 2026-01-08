Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Антоном Ковальчуком

У п’ятницю, 9 грудня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Антоном Ковальчуком. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, випускник Кременчуцького ліцею № 30 — загинув 27 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
