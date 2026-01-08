Нетверезий водій ВАЗа скоїв ДТП на трасі Київ-Харків

Сьогодні, 11:48

7 січня, близько 16.00, на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Зеленівка, водій автомобіля ВАЗ, рухаючись в напрямку Полтави, під час перестроювання з однієї смуги на іншу не надав перевагу в русі Audi, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок чого автомобілі зіткнулися. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавської області.

Під час оформлення матеріалів ДТП інспектори виявили у водія ВАЗ ознаки алкогольного спʼяніння. Від проходження огляду чоловік відмовився, на нього склали відповідні адмінматеріали. Автомобіль евакуювали на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання.

