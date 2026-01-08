На Полтавщині за вирощування і збут наркотиків судитимуть подружжя

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 246

Поліцейські, під час обшуків, вилучили близько трьох кілограмів наркотичних речовин, приблизно 1100 конопель, вогнепальну зброю та боєприпаси, гроші, банківські карти, телефони та ін. Фігурантам загрожує від 9 до 12 років ув'язнення

Слідчі Полтавської поліції завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Зінькова. За даними слідства, 45-річний чоловік та його 38-річна співмешканка організували виготовлення, зберігання та збут наркотичних речовин у великих і особливо великих розмірах. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що фігуранти вирощували коноплю у лісопосадці. Після збору врожаю рослини сушили та зберігали у сільському будинку, який перебував у їхньому користуванні. Надалі наркотики подрібнювали, фасували у поліетиленові пакети та надсилали поштою замовникам по всій Україні. Оплату за «товар» чоловік отримував на власний банківський рахунок.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили близько трьох кілограмів наркотичних речовин, приблизно 1100 рослин конопель, вогнепальну зброю та боєприпаси, гроші, банківські карти, мобільні телефони, стартові пакети мобільних операторів, ноутбуки, чотири автомобіля, пакувальні матеріали та інші речові докази.

Крім того, 45-річному чоловіку інкримінують незаконне зберігання вогнепальної зброї без дозволу.

Протиправну діяльність викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції області спільно зі слідчими Полтавського райуправління за силової підтримки роти поліції особливого призначення.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Обом фігурантам інкримінують низку статей Кримінального кодексу України зокрема частина 1, 2, 3 статті 307, частина 1 статті 263, ч. 2 ст. 317, ч.1 ст. 306. У разі доведення вини їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

