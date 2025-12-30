У жителя Лубен поліція знайшла наркотики: чоловіку повідомили про підозру

Вдома у 35-річного мешканця Лубен правоохоронці знайшли кілька пакетів канабісу, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 309 (Незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває розслідування.
Нагадаємо, що 10 грудня в Миргородському районі у чоловіка вилучили пістолети та наркотики.
