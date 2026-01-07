У Полтаві на пішохідному переході водій збив чоловіка

У Полтаві ввечері 6 січня на вулиці Симона Петлюри сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, близько 20.00 автомобіль Hyundai Sonata, за кермом якого перебував 20-річний водій, наїхав на 72-річного чоловіка. Пішохід переходив дорогу по пішохідному переходу.
Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини аварії з’ясовує слідство.
