«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори

Цими вихідними Кременчуцький осередок ГО «Захист держави» провів першу зустріч у межах нового проєкту «Коло підтримки». До участі долучилися волонтерки, дружини й мами військових, мами полеглих Героїв та військовослужбовиці.

Зустріч була побудована як безпечний простір для психологічного розвантаження та неформального спілкування. За чаєм і творчою роботою учасниці змогли спокійно поговорити, поділитися переживаннями й просто побути поруч із тими, хто має подібний життєвий досвід. Без поспіху. Без зайвих слів. З повагою до меж кожної.

У програмі відбувся майстер-клас зі створення ароматизованих свічок із натурального воску — процес, який допомагає зосередитися, відновити внутрішню рівновагу й дати емоціям м’який вихід. Також учасниці написали особисті листи з побажаннями на 2026 рік. Листи запечатали з домовленістю відкрити їх під час наступної зустрічі — рівно за рік.

Проведення заходу стало можливим завдяки співпраці з психологинею Іриною Нєграш та творчою студією «Пазл», які забезпечили фаховий супровід і робочу атмосферу.

Проєкт «Коло підтримки» реалізується ГО «Захист держави» як довгострокова ініціатива, спрямована на посилення взаємної підтримки, емоційне відновлення та згуртованість жінок, чиє життя безпосередньо пов’язане з війною. Це не разова подія, а процес — тихий, послідовний і потрібний.