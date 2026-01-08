Пʼяний водій покинув місце ДТП і пропонував патрульним хабар

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 359

7 січня близько 18.00 на вулиці В. Івасюка в Полтаві сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій Tesla на парковці наїхав на автівку ЗАЗ, після чого залилив місце ДТП, поїхавши у невідомому напрямку. Внаслідок ДТП обидві автівки отримали механічні пошкодження. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавської області.

Патрульним вдалось розшукати водія Tesla. Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич категорично відмовився від проходження обслідування та задля уникнення відповідальності почав пропонувати інспекторам хабар в розмірі 30000 гривень. На попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував, через що патрульні викликали слідчих. На водія склали відповідні адміністративні матеріали.

