Валерій Декусар звільнився з посади директора КП «Спецсервіс-Кременчук»

Наприкінці грудня Валерій Декусар залишив посаду керівника комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук». Про це стало відомо з його декларації про доходи і майно при звільненні.
За 2025 рік на посаді очільника підприємства Валерій Декусар отримав 483 тис. 734 грн. Як доходи він також задекларував:
Нині обов'язки керівника підприємства виконує Валерій Гуро.
Нагадаємо, на початку грудня Валерій Декусар повідомив про суттєві зміни в майновому стані, вказавши нерухомість та автомобіль.
Вказано, що у жовтні Валерій Декусар придбав Hyundai Venue 2025 року випуску за 841 тис. грн. У листопаді Декусар став власником житлового будинку площею 67,34 кв. м у селі Серне Закарпатської області вартістю 577 тис. 519 грн та земельної ділянки площею 0,11 га в цьому ж населеному пункті вартістю 165 тис. 432 грн. Загальна сума витрат на нерухомість склала 743 тис. грн.
Додамо, що Декусар був заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства майже до кінця 2020 року. Також він обіймав посаду начальника організаційно-контрольного відділу.
Чиновник брав участь у АТО, є військовим пенсіонером.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.