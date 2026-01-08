У Супрунівці загорілася вантажівка: водій отримав опіки

8 січня, близько 5.40, у селі Супрунівка Полтавського району на парковці загорілася вантажівка. Про це повідомляє Полтавське районне управління поліції.
За попередньою інформацією, займання могло виникнути всередині салону через систему опалення.
Унаслідок пожежі опіки отримав 47-річний водій. Медики ушпиталили чоловіка.
Вогонь майже повністю знищив вантажівку. Причини та обставини загоряння наразі встановлюють правоохоронці.
