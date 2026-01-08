Ще на 60 діб: депутату облради Дядику та його водієві Грабовому продовжили строк тримання під вартою

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 1

Сьогодні, 8 січня, у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко.

Сьогоднішнє слухання розпочалося із клопотання прокурора Невірця щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді тримання під вартою.

Прокурор заявив, що чинний запобіжний захід спливає 9 січня 2026 року, а завершити судовий розгляд у межах цього строку неможливо через обсяг матеріалів і складність справи. Невірець також зазначив, що обвинуваченим інкримінують особливо тяжкий злочин — замах на умисне вбивство. За версією слідства, злочин був ретельно спланований і готувався понад пів року. Також сторона обвинувачення вказала на наявність ризиків: можливість переховування від суду, впливу на свідків, знищення або спотворення доказів, а також перешкоджання подальшому розгляду справи.

Окремо прокурор звернув увагу на те, що один з обвинувачених є депутатом Полтавської обласної ради, що, на думку сторони обвинувачення, може створювати додаткові ризики ухилення від суду.

Адвокати обох обвинувачених заперечили проти задоволення клопотання. Зокрема, захисник Дядика, адвокат Шаповал заявив, що прокурор не надав суду належних доказів на підтвердження ризиків, ніби-то обвинувачені можуть ухилятися від судового розгляду чи впливати на свідків, а аргументи сторони обвинувачення ґрунтуються на припущеннях.

Захисниця Грабового, адвокатка Конрадій також додала, що її підзахисний обмежений у праві виїзду за кордон в умовах воєнного стану, тож переховуватися від суду не буде.

У зв’язку з цим адвокати просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на більш м’який — цілодобовий домашній арешт або інший альтернативний захід.

Заслухавши думки сторін, колегія суддів видалилася до нарадчої кімнати, а тоді проголосила ухвалу: і Грабовому, і Дядику продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 8 березня 2026 року.

На цьому судове засідання відклали до раніше запланованої дати: прокурор перебуває на засіданні у Києві, тому не має змоги надати суду письмові докази для подальшого дослідження.

Нагадаємо, перше підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів. На минулому засіданні, 5 листопада, до справи приєдналася нова захисниця Грабового, адвокатка Марія Конрадій. Вона клопотала про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи. 11 листопада обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. 2 грудня суд закрив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті. 11 грудня суд розпочав дослідження письмових доказів.