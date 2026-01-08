На Полтавщині поліція викрила чоловіка за зберігання наркотиків у великих розмірах

У Миргородському районі місцевий мешканець зберігав, за даними правоохоронців, особливо небезпечну психотропну речовину. Поліція повідомила йому про підозру