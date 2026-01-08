ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція викрила чоловіка за зберігання наркотиків у великих розмірах

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 156

У Миргородському районі місцевий мешканець зберігав, за даними правоохоронців, особливо небезпечну психотропну речовину. Поліція повідомила йому про підозру

За даними слідства, 34-річний мешканець Голосіївської громади незаконно зберігав психотропну речовину (мефедрон — ред.), яка відноситься до особливо небезпечних. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 309 Кримігнального кодексу України (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту у великих розмірах).

Санкція статті передбачає штраф від 34 до 85 тисяч гривень або увʼязнення на строк до трьох років.

Нагадаємо, що слідчі Полтавської поліції завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Зінькова, які вирощували і збували наркотики.


Автор: Катерина Животовська
