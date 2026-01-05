Патрульні Кременчука розшукали водія який утік з місця ДТП

Днями на проспекті Лесі Українки водій автомобіля Audi не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Peugeot. Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди керманич залишив місце події. Про це пише пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Власник пошкодженого транспортного засобу звернувся до поліції, зателефонувавши на лінію 102.

Патрульні встановили та розшукали водія Audi. За вчинені правопорушення на нього склали адміністративні матеріали за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) та ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП).

