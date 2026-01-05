На Полтавщині під час новорічних свят продали понад 11 тисяч ялинок

Заробили лісництва на цьому майже 2 мільйони гривень

Під час різдвяно-новорічної кампанії на Полтавщині реалізували понад 11 тисяч святкових ялинок. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Загалом у межах Полтавської та Харківської областей лісівники продали 14 тисяч 855 хвойних дерев, заробивши на цьому майже 2 мільйони гривень. Кошти спрямували на сплату податків, надходження до місцевих бюджетів та виплату заробітної плати працівникам лісової галузі.

Найбільше ялинок на Полтавщині реалізували у:

Миргородському надлісництві — 7 тисяч 116 дерев;

Полтавському надлісництві — 4 тисячі 71 дерево.

Ціни на новорічні дерева залишилися на рівні минулих років і були доступними для покупців. Крім того, цьогоріч лісівники запровадили зручну можливість безготівкової оплати через QR-код.

У передсвятковий період лісова охорона посилила контроль за хвойними насадженнями. За цей час провели 236 рейдів і склали 46 протоколів за незаконну вирубку. Завдані порушниками збитки довкіллю оцінили у понад 144 тисячі гривень.

У лісовому офісі наголошують: усі продані ялинки були вирощені у спеціалізованих лісництвах і заготовлені під час планових лісогосподарських заходів, тож шкоди лісам не завдали.

Нагадаємо, перевіряли законність торгівлі новорічними ялинками і у Кременчуці.