Кременчук

Де кременчуківці цьогоріч можуть придбати ялинки: перелік адрес

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 62

 

Вартість новорічного дерева стартує від 136 гривень і залежатиме від його висоти

Цьогоріч ялинки, вирощені у Слобожанському лісовому офісі, можна буде придбати напередодні свят у спеціально визначених місцях. Їх перелік на території Полтавської області опублікувала пресслужба установи.

На території Кременчука та району ялинки можна буде купити у таких місцях:

  • місто Кременчук, вул. Шевченка, 41;
  • село Садки, вул. Подільська, 1;
  • селище Градизьк, вул. Старокиївська, 189;
  • село Піски, вул. Підварки;
  • село Салівка, вул. Придніпровська, 14;
  • село Дмитрівка, вул. Спортивна, 30;
  • село Мала Кохнівка, вул. Лісна, 17а.

У лісовому офісі зазначають, що ціна ялинки залежатиме від її висоти: починається вона від 136 гривень. За незаконну ж порубку ялинок у лісництвах загрожує відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про орієнтовні ціни на ялинки в області цього року.

Сосна звичайна:

  • до 1 м — 135 грн
  • 1–2 м — 150 грн
  • 2–3 м — 150–174 грн

Сосна кримська:

  • до 1 м — 168 грн
  • 1–2 м — 252 грн
  • 2–3 м — 360 грн

Також можна придбати набір хвойних гілок (3–7 шт.) за 72 грн.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ялинки
