Де кременчуківці цьогоріч можуть придбати ялинки: перелік адрес

Цьогоріч ялинки, вирощені у Слобожанському лісовому офісі, можна буде придбати напередодні свят у спеціально визначених місцях. Їх перелік на території Полтавської області опублікувала пресслужба установи.
На території Кременчука та району ялинки можна буде купити у таких місцях:
У лісовому офісі зазначають, що ціна ялинки залежатиме від її висоти: починається вона від 136 гривень. За незаконну ж порубку ялинок у лісництвах загрожує відповідальність.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про орієнтовні ціни на ялинки в області цього року.
Сосна звичайна:
Сосна кримська:
Також можна придбати набір хвойних гілок (3–7 шт.) за 72 грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.