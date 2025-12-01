Де кременчуківці цьогоріч можуть придбати ялинки: перелік адрес

Сьогодні, 17:29

Вартість новорічного дерева стартує від 136 гривень і залежатиме від його висоти

Цьогоріч ялинки, вирощені у Слобожанському лісовому офісі, можна буде придбати напередодні свят у спеціально визначених місцях. Їх перелік на території Полтавської області опублікувала пресслужба установи.

На території Кременчука та району ялинки можна буде купити у таких місцях:

місто Кременчук, вул. Шевченка, 41;

село Садки, вул. Подільська, 1;

селище Градизьк, вул. Старокиївська, 189;

село Піски, вул. Підварки;

село Салівка, вул. Придніпровська, 14;

село Дмитрівка, вул. Спортивна, 30;

село Мала Кохнівка, вул. Лісна, 17а.

У лісовому офісі зазначають, що ціна ялинки залежатиме від її висоти: починається вона від 136 гривень. За незаконну ж порубку ялинок у лісництвах загрожує відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про орієнтовні ціни на ялинки в області цього року.

Сосна звичайна:

до 1 м — 135 грн

1–2 м — 150 грн

2–3 м — 150–174 грн

Сосна кримська:

до 1 м — 168 грн

1–2 м — 252 грн

2–3 м — 360 грн

Також можна придбати набір хвойних гілок (3–7 шт.) за 72 грн.