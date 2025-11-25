На Полтавщині готуються до старту продажу новорічних ялинок: які розцінки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 310 Коментарів: 1

На Полтавщині нині готуються до старту продажу новорічних ялинок. У лісництвах на Полтавщині виростили достатню кількість хвойних дерев, щоб забезпечити попит перед зимовими святами. Про це повідомили у Слобожанській філії ДП «Ліси України» 25 листопада.

Зазначено, що вартість залежить від породи та висоти дерева. У роздріб пропонують:

Сосна звичайна:

до 1 м — 135 грн

1–2 м — 150 грн

2–3 м — 150–174 грн

Сосна кримська:

до 1 м — 168 грн

1–2 м — 252 грн

2–3 м — 360 грн

Також можна придбати набір хвойних гілок (3–7 шт.) за 72 грн.

У філії наголошують, що власне вирощування дерев дозволяє утримувати ціни на доступному рівні. У підприємстві зазначають, що дерева вирощують на спеціальних плантаціях, а частину заготовляють під час рубок формування та оздоровлення лісів, тож це не шкодить екосистемі.

Продаж ялинок розпочнеться найближчим часом. Лісівники обіцяють окремо повідомити пункти та графік роботи торгових місць.

Нагадаємо, усі ялинки під час продажу повинні мати на собі бирки зі штрих-кодом. А за незаконне придбання, продаж чи порубку дерев передбачене покарання.