На Полтавщині екологи виявили незаконну торгівлю ялинками

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 108

На Полтавщині екологи виявили продаж ялинок без відповідних документів: порушення зафіксували на трьох із п’яти перевірених точках. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції центрального округу.

Під час перевірок на ринках і торговельних майданчиках екологи з’ясовують наявність дозвільних документів, спеціальних бирок або штампів, що підтверджують легальне походження ялинок. Особливу увагу приділяють місцям стихійної торгівлі.

Зокрема, минулого тижня інспектори перевірили п’ять місць санкціонованої торгівлі та зафіксували три порушення вимог природоохоронного законодавства. За цими фактами склали три адміністративні протоколи за ст. 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлять до суду. Продавцям також провели роз’яснювальну роботу щодо правил реалізації новорічних дерев та відповідальності за порушення.

Штрафи за порушення

Усі легально реалізовані ялинки повинні мати електронний чіп або штрих-код, який підтверджує їх походження. Штрафи за незаконну порубку дерев можуть перевищувати 5 тисяч гривень.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення:

За незаконну порубку або пошкодження дерев: для громадян — 510–1020 грн; для посадових осіб — 2550–5100 грн.

За незаконне придбання чи збут хвойних дерев — 510–1700 грн.

За порушення у природно-заповідних зонах — 1700–3655 грн.

Крім того, серйозні порушення можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність із покаранням до 7 років обмеження волі. Екологи закликають громадян обирати легальних продавців ялинок, щоб уникнути штрафів і підтримати збереження природних ресурсів.