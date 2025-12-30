Екоінспекція перевірила ялинкові базари та можливий скид стоків у Кременчуці

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 76

Учора, 29 грудня, у Кременчуці представники держекоінспекції перевірили місця продажу новорічних ялинок, а також виїжджали за повідомленням про можливе забруднення території регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі Плавні». Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції Центрального округу.

Відомо, що фахівці перевірили сім місць реалізації новорічних ялинок, аби проконтролювати дотримання вимог природоохоронного законодавства, зокрема законності заготівлі та продажу хвойних дерев.

Окрім цього, інспектори здійснили виїзд за зверненням громадянина щодо можливого скиду неочищених стічних вод до об’єкта природно-заповідного фонду — регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі Плавні».

Під час обстеження території на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також відібрали проби води для лабораторних досліджень, щоб встановити факт та ступінь можливого забруднення.

В екоінспекції зазначили, що після отримання результатів лабораторних аналізів ухвалять відповідні рішення та вживатимуть заходів реагування в межах чинного законодавства.

