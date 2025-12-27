У Полтаві зафіксували витік невідомої речовини — екоінспекція

Днями у Полтаві екоінспектори обстежили територіюа, де зафіксували витік невідомої речовини на земельну ділянку. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Перевірку провели після звернення місцевого жителя. Під час обстеження фахівці відібрали проби ґрунту для інструментально-лабораторного дослідження, щоб встановити, чи є факт забруднення.

У разі підтвердження забруднення матеріали перевірки передадуть правоохоронцям для ухвалення подальших рішень.

Екоінспектори зазначають, що результати лабораторних аналізів стануть відомі після завершення досліджень.

