Днями у Полтаві екоінспектори обстежили територіюа, де зафіксували витік невідомої речовини на земельну ділянку. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального округу.
Перевірку провели після звернення місцевого жителя. Під час обстеження фахівці відібрали проби ґрунту для інструментально-лабораторного дослідження, щоб встановити, чи є факт забруднення.
У разі підтвердження забруднення матеріали перевірки передадуть правоохоронцям для ухвалення подальших рішень.
Екоінспектори зазначають, що результати лабораторних аналізів стануть відомі після завершення досліджень.
Нагадаємо, цьогоріч експрацівника сільгосппідприємства з Кременчуцького району підозрювали у забрудненні річки.
