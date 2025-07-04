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Експрацівника сільгосппідприємства з Кременчуцького району підозрюють у забрудненні річки — прокуратура

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 91

За даними слідства, чоловік без відповідних дозволів перевозив агрохімікати КАМАЗом. Між селами Малинівка та Радалівка автомобіль перекинувся, унаслідок чого 12 тисяч 670 кг добрив витекли у воду

У Кременчуцькому районі правоохоронці підозрюють колишнього працівника сільгосппідприємства у забрудненні річки Хорол — у водойму потрапило понад 12 тонн рідких азотних добрив. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура 4 липня.

За даними слідства, чоловік без відповідних дозволів перевозив агрохімікати КАМАЗом. Між селами Малинівка та Радалівка автомобіль перекинувся, унаслідок чого 12 тисяч 670 кг добрив витекли у воду.

У прокуратурі кажуть, що це призвело до забруднення поверхневих вод та заподіяло державі збитків на понад 460 тис. грн. Чоловіку вже повідомили про підозру за ч.1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод).

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, навесні Міндовкілля пропонувало різко збільшити розміри штрафів за порушення деяких екологічних норм.

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Автор: Телеграф
Теги: забруднення забрудненість води
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