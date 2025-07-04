Працівники «Теплоенерго», які споруджували фортифікації, отримають майже 100 тисяч гривень

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Працівники кременчуцького комунального підприємства «Теплоенерго» загалом отримають 96 тисяч гривень. Це стосується тих, хто брав участь у спорудженні фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет 3 липня.

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду громади.

Нагадаємо, торік працівники комунальних підприємств «Кременчукводоканал» та «Спецсервіс-Кременчук» споруджували фортифікаційні споруди біля однієї з громад на Донеччині. Також сім кременчуцьких працівників шкіл отримали Почесні грамоти Кременчуцької міської ради за підтримку Збройних сил України, які також брали участь у будівництві фортифікаційних споруд у Донецькій області.