У понеділок Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Анатолієм Звірком

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З дня загибелі захисника минуло понад півтора року

У понеділок, 7 липня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Анатолія Звірка. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що полеглий військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 6, відданий захисник Батьківщини — загинув понад півтора року тому, 18 січня 2024 року.

Прощання та поховання Анатолія Звірка відбудеться у понеділок, 7 липня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.