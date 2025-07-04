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Фотофакт: біля будівлі Кременчуцької міськради встановили пандус. Скільки це коштувало

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 180

Договір на виконання робіт уклали з Вищим професійним училищем № 7

Наприкінці червня біля будівлі Кременчуцької міської ради журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили новий встановлений пандус. Вже 30 червня на платформі публічних закупівель Prozorro оприлюднили замовлення виконкому на встановлення пандуса і билець біля адмінбудівлі. 

 

Вказано, що встановлення пандуса коштувало 12 тисяч гривень. Договір на виконання робіт уклали з Вищим професійним училищем № 7.
Нагадаємо, у Кременчуці на вулиці Троїцькій біля одного із магазинів демонтували пандус, який займав частину тротуару. Розміщення цього пандуса обговорювали на засіданні депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 12 червня. Тоді чиновники заявляли, що розміщення цього об’єкта із ними не погоджувалось. А, на думку депутатів, замість такої громіздкої конструкції можна було б встановити, приміром, підйомник.

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Автор: Телеграф Фото: Яна Гудзь
Теги: пандус виконком
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