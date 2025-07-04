У Кривушах згоріло 3,5 га сухостою — надзвичайники

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Сьогодні, 4 липня, близько 10.09 у селі Кривуші Піщанської громади під Кременчукам сталася пожежа на відкритій території. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце події виїхали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівники Піщанської місцевої пожежної охорони. Загасити пожежу вдалося близько 12.00: за даними надзвичайників, вигоріло 3.5 га сухостою. До ліквідації загоряння долучилися 5 надзвичайників, гасили вогонь за допомогою 2 пожежних машин.

Нині рятувальники встановлюють причини та обставини пожежі.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині сталися дві пожежі на відкритих територіях.