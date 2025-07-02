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Надзвичайні новини

Минулої доби на Кременчуччині рятувальники загасили три пожежі: дві з них — на відкритих територіях

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 109

 

Одне із загорянь надзвичайники ліквідовували близько трьох годин

За минулу добу у Кременчуцькому районі надзвичайники загасили три пожежі. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Так близько 01.44 сталася пожежа господарчої споруди у селищі Семенівка. На місце прибули вогнеборці 8-го державного пожежно-рятувального поста: вони загасили вогонь на покрівлі споруди, що охопив близько 8 кв. м площі. Загоряння надзвичайникам вдалося ліквідувати і запобігти повному згорянню будівлі.

Також минулої доби сталися дві пожежі на відкритих територіях.

Близько 03.22 з'явилася інформація про загоряння сухої рослинності в селі Самусіївка Піщанської громади. Вогонь охопив близько 50 кв. м території. Ліквіовували загоряння працівники Піщанської місцевої пожежної охорони: вони запобігли поширенню вогню на більші площі.

Ще одна пожежа сталася учора близько 12.27 у селі Рокитному - там загорілися сміття та суха рослинність. На місці працювали рятувальники 14-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин, гасили вогонь за допомогою трьох одиниць пожежної техніки. Загалом на ліквідацію вогню рятувальникам зналобилося близько трьох годин.

Попередньо інформації про постраждалих внаслідок загорянь немає. Причини та обставини виникнення пожеж встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині вигорів 1 га сухостою.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальник ДСНС
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