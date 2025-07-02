Мирослава УКРАЇНСЬКА
Про заборону української мови на окупованій Луганщині
Олена Шуляк
Олена Шуляк: В Україні формується нова система ветеранської підтримки
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

В області на трасах обмежують рух вантажівок: що відомо

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 138

 

Обмеження діятимуть із 10.00 до 22.00 

Із п’ятниці, 4 липня, на міжнародних автомобільних дорогах загального користування державного значення на Полтавщині вводяться обмеження на рух вантажівок. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Полтавщини.

Обмеження стосуватимуться вантажівок із фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. 

Діятимуть обмеження із 10.00 до 22.00 на двох автошляхах:

  • М-03 Київ — Харків — Довжанський;
  • М-22 Полтава — Олександрія.

У Службі відновлення та розвику інфраструктури зазначають: такі обмеження запроваджують у зв’язку із підвищенням температури повітря понад +28 градусів та аби запобігти у цей час руйнуванню дорожного покриття.

У цей час водіям вантажівок радять зупинятися на спеціально обладнаних майданчиках вздовж автомобільних доріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу.

Водночас такі обмеження не стосуються вантажних автомобілів, які перевозять небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, або ж якщо перевезення пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони.

Нагадаємо, у Кременчуці рух вантажівок при темпреатурі понад +28 градусів обмежили ще на початку червня.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: обмеження руху фури
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх