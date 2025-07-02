В області на трасах обмежують рух вантажівок: що відомо

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 138

Із п’ятниці, 4 липня, на міжнародних автомобільних дорогах загального користування державного значення на Полтавщині вводяться обмеження на рух вантажівок. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Полтавщини.

Обмеження стосуватимуться вантажівок із фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Діятимуть обмеження із 10.00 до 22.00 на двох автошляхах:

М-03 Київ — Харків — Довжанський;

М-22 Полтава — Олександрія.

У Службі відновлення та розвику інфраструктури зазначають: такі обмеження запроваджують у зв’язку із підвищенням температури повітря понад +28 градусів та аби запобігти у цей час руйнуванню дорожного покриття.

У цей час водіям вантажівок радять зупинятися на спеціально обладнаних майданчиках вздовж автомобільних доріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу.

Водночас такі обмеження не стосуються вантажних автомобілів, які перевозять небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, або ж якщо перевезення пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони.

Нагадаємо, у Кременчуці рух вантажівок при темпреатурі понад +28 градусів обмежили ще на початку червня.