У Кременчуці чоловік відібрав у неповнолітньої телефон та втік на велосипеді — поліція

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Слідчі вийшли на грабіжника та повідомили йому про підозру

У Кременчуці чоловік відібрав у неповнолітньої дівчини мобільний телефон та втік на велосипеді: правоохоронці повідомили йому про підозру. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася 24 червня близько 17.00 на вулиці Троїцькій. Потерпілою виявилася 14-річна дівчина.

Під час оперативно-слідчих дій правоохоронцям вдалося виявити причетного до пограбування — ним виявився 46-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці уже порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловікові повідомили про підозру, нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. У разі визнання вини йому може загрожувати від 7 до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затримали грабіжника, який відібрав ноутбук і телефон у знайомого.