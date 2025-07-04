Жителька Кременчука організувала банду, яка організувала схему продажу метадону

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 114

Наркотики розповсюджували закладками або ж відправляли поштою, ховаючи їх в обгортки від цукерок, одяг та пачки від цигарок

Жителька Кременчука організувала наркобізнес: разом із помічниками збувала наркотики шляхом закладок або відправляли поштою. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, до незаконної діяльності жінка залучила свою сестру та іще трьох знайомих.

Відомо, що із жовтня 2024 по травень 2025 року фігуранти продавали метадон у Кременчуці, Полтаві та інших регіонах України. Робили вони ще за допомогою різних способів: під час особистих зустрічей, відправляли поштою, розкладали «закладки». Перед тим, як доставити наркотик, покупці переказували гроші на банківську картку.

Метадон маскували в обгортках від цукерок, сигаретах та одязі. Під час 20 обшуків поліція вилучила близько 100 доз метадону, димедрол, канабіс, чотири гранати із запалами, іноземну валюту, телефони, банківські картки та матеріали для фасування. Вартість вилучених наркотиків — понад пів мільйона гривень. За підрахунками слідства, щомісячний прибуток угруповання сягав мільйона гривень.

Загалом правоохоронці задокументували понад 20 епізодів незаконного обігу наркотиків. Організаторці та її спільникам інкримінують кілька статей Кримінального кодексу, зокрема:

збут наркотиків в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України);

використання коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 306 ККУ);

організація місць для вживання та виготовлення наркотиків (ч. 2 ст. 317 ККУ).

Нині всім п’ятьом підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Справу вже передали до суду.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть групу, яка постачала наркотики в колонію та вимагала гроші у бізнесмена.