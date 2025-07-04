Від початку року на підтримку безпеки й оборони в області виділили понад 175 мільйонів гривень

Частину коштів розподілили між військовими та правоохоронцями, ще частину спрямували на заходи з територіальної оборони
Від початку року Полтавська область спрямувала на підтримку безпеки й оборони понад 175 млн грн. Про це заявив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Усі ці кошти були виділені з обласного бюджету. Розподілили їх наступним чином:
Нагадаємо, нещодавно Полтавщина виділила майже 22,5 млн грн у рамках формування стратегічного резерву для командувачів угруповань військ ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Таврія». Спрямують ці кошти на закупівлю безпілотників, РЕБ, засобів зв’язку та джерел аварійного живлення згідно з заявками командувачів угруповань військ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.