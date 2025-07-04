Від початку року на підтримку безпеки й оборони в області виділили понад 175 мільйонів гривень

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 0

Частину коштів розподілили між військовими та правоохоронцями, ще частину спрямували на заходи з територіальної оборони

Від початку року Полтавська область спрямувала на підтримку безпеки й оборони понад 175 млн грн. Про це заявив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Усі ці кошти були виділені з обласного бюджету. Розподілили їх наступним чином:

94,7 млн грн — на підтримку військових і правоохоронців;

38,2 млн грн — на заходи з територіальної оборони;

34,5 млн грн — на запобігання надзвичайним ситуаціям;

8,4 млн грн — на будівництво та облаштування укриттів.

Нагадаємо, нещодавно Полтавщина виділила майже 22,5 млн грн у рамках формування стратегічного резерву для командувачів угруповань військ ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Таврія». Спрямують ці кошти на закупівлю безпілотників, РЕБ, засобів зв’язку та джерел аварійного живлення згідно з заявками командувачів угруповань військ.